Sono incorso le operazioni di diserbo delle aree verdi nel quartiere Sant’Anna. Ad annunciarlo Lorenzo Lionetti, presidente del I municipio.

“Oggi la ditta incaricata dal settore giardini – spiega Lionetti – sta procedendo al taglio dell’erba in corrispondenza degli alberi di tamargi, carrubo e ulivo presenti in via Conenna e dell’area nelle vicina dell’area giochi. Nei prossimi giorni si proseguirà lungo le fasce verdi nelle vicinanze della pista ciclabile e nello spazio accanto al playground.