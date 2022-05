Una fabbrica sulla provinciale 231, quasi all’altezza del rione Stanic, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco. La colonna di fumo si vede da chilometri di distanza. Le fiamme avrebbero raggiunto anche il tetto del capannone. Non ci sarebbero al momento notizie di feriti.

