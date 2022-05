“Gente cattiva e inqualificabile in azione nel quartiere Japigia. Ci troviamo in Via Suglia, vedere cosa combinano questi tre delinquenti con tanta indifferenza e naturalezza”. La denuncia è del presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti

“Purtroppo la targa del furgone è stata coperta ma possiamo incastrarli perché noi gente per bene siamo un numero maggiore di loro. Per questo chiedo la vostra collaborazione Ci sarà qualcuno che li conoscerà. Il nostro Municipio non si tocca”. (Il video è stato diffuso senza coperture sulla pagina Facebook di Leonetti)

