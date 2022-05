Il comune di Monopoli comunica che in seguito alla scadenza del contratto con la Gestopark, a partire da oggi, lunedì 16 maggio 2022, il servizio di sosta a pagamento è momentaneamente sospeso fino all’affidamento a nuova ditta o comunque fino a prossima comunicazione di riattivazione.

Tutti i cittadini che hanno sottoscritto un abbonamento in corso di validità potranno recuperare il periodo di sospensione al momento della riattivazione del servizio. Si precisa che gli atti di gara per l’affidamento del servizio sono stati già avviati e si auspica di poter far ripartire il servizio nel più breve tempo possibile.

Montano le proteste su Facebook soprattutto da parte degli abbonati. “Complimenti – tuona un utente – per la puntuale organizzazione. Tanto poi siamo noi cittadini che lavoriamo e produciamo a pagare sempre le conseguenze dei vostri ritardi nell’organizzazione, buon parcheggio selvaggio a tutti”.

“Questo significa – tuona un altro – che ora le strisce blu non sono a pagamento? Ai voglia ad impazzire per trovare parcheggio, in barba all’abbonamento”. E ancora: “Chi non ha Facebook continua a pagare? Non sarebbe più onesto scrivere sui cartelli o sulle macchinette servizio a pagamento momentaneamente sospeso?”.

