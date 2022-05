“Viva l’Italia, viva la Puglia, viva Luisa Torsi”. Il presidente della Regione Michele Emiliano esprime tutta la sua soddisfazione e l’orgoglio per il premio ricevuto da Luisa Torsi, scienziata pugliese che ha ricevuto a Vienna la Wilhelm Exner Medal, un “riconoscimento prestigiosissimo conferito in passato a ben 23 Premi Nobel tra i quali un unico altro italiano, immaginate un po’, dal nome Guglielmo Marconi”.

Un sistema bioelettronico che in pochissimo tempo è in grado di rilevare un singolo marcatore proteico o un virus in un campione di sangue o di saliva. Si chiama “Single Molecule digital assay” ed è la scoperta scientifica rivoluzionaria grazie alla quale la professoressa Luisa Torsi, docente ordinaria di Chimica dell’Università di Bari e vice presidente del Consiglio scientifico del Cnr, ha ricevuto, ieri sera a Vienna, la Wilhelm Exner Medal.

“Grazie alla sua scoperta scientifica – spiega Emiliano – potremo essere in grado di prevedere semplicemente da un test salivare se in una persona esistono malattie, batteri o cariche virali, e addirittura potremo prevedere possibili evoluzioni negative della salute riuscendo ad agire prima ancora che i sintomi di una patologia si manifestino”.