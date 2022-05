Stroncato da un malore a 58 anni. Addio a Cesare Sangalli, responsabile Amnesty International Foggia. Sangalli stava tenendo un intervento nell’aula magna del Dipartimento DEMeT in via da Zara quando è stato colpito dal malore. Tanti i messaggi di cordoglio.

“La sua improvvisa e prematura morte ci lascia attoniti, sgomenti, persi – scrive Amnesty International Puglia – Cesare ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Amnesty della Puglia e più volte ci ha rappresentato come delegato nelle Assemblee Generali della Sezione Italiana. Attivista appassionato ed instancabile, animato da un fervente e genuino impeto di rivalsa contro tutte le ingiustizie del mondo, che sapeva documentare e argomentare con brillante loquacità, Cesare ci ha insegnato che la perseveranza, la costanza ed il coraggio sono gli ingredienti fondamentali per chi lotta contro le violazioni dei diritti umani. L’esempio e la forza del suo agire politico, l’ha voluto ostentare anche ora, lasciandoci così, mentre aizzava una platea, come piaceva a lui, parlando, ancora una volta, di pace, fino al suo ultimo respiro. Faremo tesoro ed esempio dei tuoi insegnamenti”.