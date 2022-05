È in pubblicazione sul sito del Municipio III il regolamento per la selezione di fotografia sociale promossa dalla commissione speciale dello stesso Municipio e finalizzata a un nuovo racconto del territorio. Obiettivo dell’iniziativa è quello di individuare fotografie che abbiano segnato la storia dei quartieri che compongono il territorio municipale o che siano in grado di creare suggestioni positive sul presente o sul futuro di quei luoghi: l’obiettivo finale è quello di affrontare il tema della riqualificazione dei quartieri del Municipio III e costruire un valore identitario comune tra gli stessi, anche attraverso una nuova narrazione.

Le migliori fotografie saranno poi selezionate da una commissione di valutazione che individuerà fino a sette scatti per ogni categoria sulla base di una serie di criteri individuati – originalità, qualità, coerenza con gli obiettivi della raccolta, coerenza con la categoria di riferimento, creatività -. La commissione potrà anche scegliere più di una foto per ogni autore, cercando di dare pari rappresentazione ai vari quartieri interessati. La commissione avrà anche facoltà di riservare un’intera categoria ad un solo fotografo. Le fotografie selezionate saranno successivamente esposte nell’ambito di una mostra fotografica aperta alla cittadinanza che sarà allestita in forma itinerante presso alcune sedi nel Municipio per poi diventare permanente.

“Sono molto contento di questa iniziativa – commenta il presidente del Municipio III Nicola Schingaro – . Il lavoro che questa commissione speciale porterà avanti ha una valenza identitaria rilevante per i cittadini del nostro Municipio. Servirà ad accrescere la consapevolezza dei luoghi, il senso del luogo, ma anche il senso di appartenenza al luogo. E, proprio per questa ragione, ha il potenziale per contribuire a una riqualificazione culturale dei quartieri”.

“Da oggi è possibile partecipare alla raccolta fotografica promossa dalla commissione speciale del Municipio III – spiega Stefano Franco, presidente della commissione -. Chiunque potrà partecipare inviando le proprie fotografie, purché raccontino la storia dei quartieri del nostro Municipio attraverso un viaggio nel passato, un racconto attuale dei luoghi e delle persone o una suggestione sul futuro. Abbiamo infatti pensato di lavorare per costruire un nuovo valore identitario comune ai diversi quartieri promuovendo una iniziativa che vuole essere il punto di partenza per un percorso di incontro, confronto e dialogo sui temi del passato, del presente e del futuro dei nostri quartieri e che inneschi uno scambio intergenerazionale tra bambini, adulti e anziani. Per questo abbiamo anche pensato a momenti di condivisione e co-progettazione con la cittadinanza”.

La prima data di incontro con i cittadini è fissata domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 18, presso il Museo Civico per visitare insieme la mostra Frammenti; l’appuntamento successivo è per giovedì 9 giugno, alle ore 10, presso la sala consiliare del Municipio III, dove si incontreranno i fotografi e chiunque sia interessato a confrontarsi su questa prima fase del percorso. La raccolta fotografica è gratuita e aperta a tutti (fotografi professionisti, amatori e appassionati): per partecipare è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo commissionespecialemunicipio3@comune.bari.it entro le ore 12 del prossimo 20 giugno.

