“Da due mesi abbiamo denunciato la presenza di questo bidone rotto in via Crisanzio ed è ancora lì”. La denuncia è dei residenti del rione Libertà in merito alla presenza di un cassonetto rotto da settimane ormai. “Siamo stanchi – spiegano – questa è la prova di come certi quartieri non vengono per nulla presi in considerazione”

Il cassonetto si trova insieme ad altri bidoni che occupano la zona di carico e scarico e una parte delle strisce blu. “Abbiamo chiesto anche di spostarli – concludono – ma sono ancora lì”.

