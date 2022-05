Una mattinata ricca di sorprese per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari che hanno ricevuto una visita speciale. Alla porta del reparto si sono infatti presentati alcuni giocatori dell’Ssc Bari.

La piccola delegazione che ha preso parte all’iniziativa di solidarietà organizzata da Nicola Figliuolo, è arrivata all’ospedale barese con due scatoloni pieni di giochi da regalare ai piccoli pazienti del reparto. “Che bello è quando i giocatori della Bari vengono a portare doni ai bambini in ospedale – ha scritto il Policlinico sui social – hanno salutato i bambini e portato loro pupazzi, peluche, puzzle e giochi da tavola. Si sono trattenuti per selfie e fotografie non solo con i piccoli pazienti, ma anche con medici, infermieri e operatori sanitari tifosi” – hanno sottolineato ricordando che gli stessi calciatori sono tornati, così come avevano promesso.

“Torneremo presto, avevano detto dopo la visita tra i reparti del pediatrico Giovanni XXIII a Natale scorso. E lo hanno fatto adesso portando non solo i giochi, ma anche un altro regalo: la bella promozione in serie B” – hanno concluso.

Foto Instagram Poliba

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.