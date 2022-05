Centinaia di bambini da tutta la Puglia per la festa dell’educazione alimentare e dell’ambiente organizzata dalla Coldiretti Puglia a Bari al Parco Rossani con le lezioni di agrididattica e la scoperta delle tradizioni contadine e della sana alimentazione.

L’appuntamento è venerdì 27 maggio, a partire dalle ore 9,30, con i personaggi di “Summer&Todd l’allegra fattoria” che attenderanno i bambini, i loro genitori e i nonni, per accompagnarli in un’esperienza educativa, con leggerezza e divertimento. In un’area dedicata verranno allestiti laboratori didattici, in modo che i bimbi possano iniziare ad apprendere l’importanza di alcuni temi come la stagionalità dei prodotti, il cibo a km0, e anche la stessa educazione alimentare e l’importanza dello stile di vita sano.

Moltissime le attività che saranno realizzate con laboratori di agrididattica e i giochi della tradizione contadina a chiusura del ‘progetto scuola’ di Coldiretti, nato dal protocollo d’intesa siglato da Coldiretti e MIUR, che le donne di Coldiretti e Campagna Amica hanno portato avanti nell’anno scolastico 2021/2022, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Sarà presentato il primo studio sull’Educazione alla Campagna Amica nelle scuole pugliesi, con le opportunità in masseria per i bambini nell’estate 2022.