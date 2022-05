Al via le riprese della seconda stagione della serie tv ambientata a Bari e provincia, Lolita Lobosco, che vede come protagonista l’attrice Luisa Ranieri nei panni del vicequestore. Oggi a Pane e pomodoro, in un’area occupata dal set, era presente anche il sindaco Antonio Decaro. “Lolita torna a Bari, che dite possiamo considerare Luisa Ranieri una barese a tutti gli effetti?”, scrive in una storia sui social il primo cittadino.

Per le riprese è stata disposta anche una ordinanza di divieti di fermata fino al 4 giugno sulle seguenti strade:

piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il cancello del “Varco Capitaneria”ed il muro perimetrale dell’area portuale; largo Mons. Curi, ambo i lati; via Arcivescovo Vaccaro; corso Sonnino, tratto compreso tra via Istria e via A. Vaccaro; via Spalato ambo i lati, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Cattaro ambo i lati tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia

Fino alle 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.