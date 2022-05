La Procura di Bari ha chiuso le indagini sul ginecologo barese 69enne Giovanni Miniello, arrestato il 30 novembre 2021 per violenza sessuale aggravata su due pazienti, per averle molestate durante le visite e dal 22 aprile scorso sottoposto alla misura interdittiva. Sulla base delle denunce raccolte dalla Procura sono 20 le presunte vittime.

Al medico il procuratore Roberto Rossi, l’aggiunto Giuseppe Maralfa e le sostitute Larissa catella e Grazia Errede contestano i reati di violenza sessuale aggravata tentata e consumata e anche di lesioni personali “di tipo cronico consistenti in disturbo da stress post traumatico”. Miniello è assistito dagli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Italia Mendicini.

Alle pazienti Miniello avrebbe proposto rapporti sessuali come cura per il papillomavirus e per prevenire il tumore dell’utero. I racconti di otto presunte vittime sono stati cristallizzati in un incidente probatorio. Le vittime hanno un’età compresa tra i 27 e i 48 anni. I fatti contestati risalgono agli anni 2010-2021, alcuni denunciati anni dopo. (Ansa)

