Si aggira per i locali e sfila via quel che può. Un uomo, non ancora identificato, ha prima rubato un portafoglio in un negozio del quartiere San Pasquale e poi una borsa in un locale in piazza Mercantile. Come è visibile delle immagini del video, il malvivente passa dietro una ragazza seduta a una sedia e le porta via la borsa. Le immagini stanno girando sui social. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare il malvivente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.