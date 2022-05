Dopo una piccola parentesi di temperature instabili nel weekend appena trascorso, torna il caldo su tutta l’Italia. Si tratta, in particolare, dell’anticiclone africano Scipione che, secondo quanto affermato dai meteorologi, potrebbe addirittura essere più forte di “Hannibal” suo precedessore.

In particolare, a partire da oggi e per tutta la settimana, si attendono picchi notevolmente elevati con temperature che sfioreranno i 40 gradi soprattutto nelle zone interne delle isole maggiori. In generale, su tutto lo stivale, i valori massimi potrebbero toccare picchi di 37-38 gradi all’ombra. In Puglia e più nello specifico a Bari le temperature oscilleranno sino ad arrivare ai 32 gradi, ma non è escluso che le temperature possano oscillare almeno sino ai 38 gradi (soprattutto nelle giornate che vanno dall’1 al 2 giugno). Secondo le previsioni le giornate saranno soleggiate sino a venerdì, mentre nel weekend potrebbe tornare qualche nuvola, ma non sono previsti rovesci.

Per quanto riguarda l’intero paese, nelle giornate festive, in particolare durante il ponte del 2 giugno, dall’uno in poi, la rimonta anticiclonica potrebbe addirittura farsi più imponente arrivando a toccare anche i 39 gradi. I settori italiani più interessati, al momento, sarebbero quelli del Centro Sud e le due isole maggiori, ma anche la pianura Padana. Il caldo record dell’anticiclone potrebbe durare dai 5 ai 6 giorni. Al Nord, si prevede tempo instabile, con temperature alte, ma temporali. Al Centro Italia ci sarà bel tempo, con qualche rovescio solo sino a domani. Al Sud invece prevarrà il bel tempo con giornate soleggiate e calde.

Foto repertorio

