“Ultimati i lavori del sottopasso stradale che collega Torre a Mare con Noicattaro. È uno nodo importante, siamo vicini alla statale 16”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un video pubblicato sui social nel quale mostra il nuovo sottopasso. Siamo, in particolare, nella zona a sud della città, nei pressi della statale 16.

“È un sottopasso importante – ha proseguito Decaro – che collega l’abitato di Noicattaro con Bari e con la statale 16, in particolare con quelle che si chiamano le marine. L’altro lato, è il quartiere di Parchitello. Importante questa nuova viabilità che vede anche la soppressione del passaggio a livello, perché si raddoppia l’accesso a Bari rispetto alla strada provinciale che è sempre intasata soprattutto nei weekend estivi” – ha sottolineato ricordando che sono ripresi oggi, parallelamente, i lavori dell’altro sottopasso per il quale ci sono stati dei rallentamenti legati allo spostamento di una premente da parte dell’acquedotto pugliese.

“Con questi sottopassi, due dei tre passaggi a livello a sud vengono eliminati – ha proseguito Decaro – adesso le Ferrovie dello Stato stanno per approvare la progettazione esecutiva degli altri tre sottopassi che saranno realizzati a Nord, tra Palese, Santo Spirito e San Girolamo. Uno sarà definito ed è il sottopasso di San Girolamo all’altezza di Lamasinata, gli altri due, quello di via Caravella e quello di via Catino saranno temporanei perché come abbiamo spiegato qualche giorno fa la corte dei conti ha approvato la delibera del Cipess che finanzia per 600milioni di euro la variante a Nord delle Ferrovie dello Stato che libererà Palese e Santo Spirito finalmente dai binari che si, sono una risorsa per la nostra città perché permettono a tanti pendolari di raggiungere la nostra città senza utilizzare l’automobile, ma in alcuni casi come qui, soprattutto a Palese e Santo Spirito creano una frattura urbanistica, ma anche sociale. In questi lavori elimineremo questa frattura con le due varianti, quella a Sud è già iniziata, quella al Nord inizierà tra qualche anno” – ha concluso.

Foto screen video Facebook

