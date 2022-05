Chiuso tratto di lungomare da via Di Vagno a via Vaccaro per consentire delle riprese cinematografiche. Sul posto la polizia locale che sta facendo deviare le auto dal ponte di via Di Vagno. A Bari in questi giorni sono due le fiction che si stanno girando: “Lolita Lobosco 2” con Luisa Ranieri e il “Maresciallo Fenoglio” con Alessio Boni.

Diverse sono state le limitazioni al traffico che stanno interessando più zone della città, in particolare il lungomare, Pane e pomodoro e Madonnella. Questa mattina la chiusura di un tratto di un lungomare: la polizia locale consiglia un percorso alternativo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.