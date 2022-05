Cominciano i lavori del Comune sotto i portici della piastra sul mare. Sono state ridipinte tutte le pareti, che negli ultimi anni erano state oggetto di atti vandalici: c’erano ad esempio evidenti segni di bruciature. I prossimi passi saranno la sostituzione dei faretti e l’installazione di telecamere di videosorveglianza, in modo da garantire una maggiore sicurezza in una zona per tanto tempo terra di vandali.

Vandali che però continuano a provocare danni sul lungomare di San Girolamo: in diversi punti sono stati “prelevati” o fatti a pezzi persino i marmi dei muretti. Il Comune provvederà nei prossimi giorni alla sostituzione.

