Immaginiamo di dover prendere dall’aeroporto di Bari un parente. Immaginiamo che questo parente ci mandi un messaggio qualche minuto prima del decollo. Immaginiamo anche che l’arrivo sia previsto per le 11. Dieci minuti prima siamo lì. Peccato che l’attesa rischia di prolungarsi per molto, molto tempo. E questo comporta ovviamente dover pagare la sosta all’aeroporto (come è noto dopo 15 minuti è necessario emettere il ticket per la sosta).

“Il disagio è enorme – racconta un lettore a Borderline24. Le attese sono quasi di un’ora. Mi hanno riferito – prosegue ancora – che c’è poco personale ai controlli e in uscita si creano delle file interminabili soprattutto quando ci sono più voli in arrivo da paesi extraeuropei”. La conseguenza? Chi arriva in aeroporto per prendere un parente o un amico si ferma fuori per evitare di pagare la sosta in attesa di avere la conferma dell’uscita dal terminal. Il rischio, però, è quello di rimanere lì per più di un’ora con tutte le conseguenze che ne derivano.

