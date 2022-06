Con la vittoria nella doppia finale contro il Padova, il Palermo di Baldini completa la rosa delle 20 squadre che giocheranno la Serie B 2022-2023. I rosanero tornano nella serie cadetta dopo tre anni di oblio a causa del fallimento datato 2019.

Quella che ci attende sarà una Serie B di altissimo livello, con tante piazze importanti come Bari, Parma, Brescia, Palermo, Modena e Benevento. Senza dimenticare le retrocesse della Serie A, Genoa, Cagliari e Venezia che cercheranno in tutti i modi di ritornare tra i grandi del calcio italiano.

Il Bari di Michele Mignani è dunque atteso da una stagione complessa e a ritmi molto elevati. Sarà importante costruire una rosa degna di questa categoria per raggiungere il minimo obiettivo che è quello di restare in Serie B.

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo per i biancorossi, che comunque stanno già discutendo di rinnovi, cessioni e acquisti per rinforzare tutti i reparti. Il tutto per regalare al tecnico ligure la miglior rosa possibile.

Il DS Ciro Polito ha già avviato i contatti con diverse squadre ma per le conferme e le presentazioni bisognerà attendere ancora. Bari e il Bari per il momento si godono la meritata promozione, in attesa di una Serie B che regalerà emozioni e spettacolo.

Serie cadetta composta da queste squadre

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

SPAL

Südtirol

Ternana

Venezia

