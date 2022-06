La Serie B è dietro l’angolo e proseguono i lavori per il restyling dello stadio San Nicola, per omologare l’ “astronave” alle richieste della serie cadetta. “Una corsa contro il tempo” come già sottolineato dall’assessore allo sport Pietro Petruzzelli.

Lo stesso assessore ci ha illustrato l’andamento dei lavori e i vari step che si susseguiranno da qui ai prossimi mesi. “Abbiamo completato la sostituzione dei seggiolini della curva sud, tra pochissimo inizieremo quelli della nord”. Un lavoro che prosegue di giorno in giorno ma che dovrà andare in pausa per lasciare spazio ai concerti estivi.

“Adesso dovremo lasciare lo stadio allo svolgimento dei concerti – prosegue Petruzzelli – quello di Vasco Rossi a fine mese e quello di Ultimo a inizio Luglio. Siamo comunque in linea con i tempi prestabiliti”.

I concerti segnano un punto chiave nella prosecuzione dei lavori, infatti la sostituzione degli impianti di drenaggio e irrigazione è stata avviata prima dello stop delle prossime settimane. Stesso discorso per lo strato di sabbia che precede il manto erboso. Già posizionato il primo strato e coperto con un apposito telo impermeabile, per il secondo bisognerà aspettare la fine delle attività musicali.

“Il posizionamento del secondo strato di sabbia e la rizollatura del manto erboso avverranno intorno al 20 luglio – spiega l’assessore – pronti per la Serie B. Una nuova norma però ci obbliga a non calpestare il terreno per almeno 30 giorni, il che ci spingerà a chiedere alla lega calcio di incominciare la stagione fuori casa così da rispettare tutti i tempi tecnici”.

Le modifiche dello stadio però non terminano qui, prosegue infatti la sostituzione dei corpi illuminanti (32 già sostituiti, ne mancano 268) con una nuova tecnologia di luce a led. Il tutto su richiesta della lega calcio. Stesso iter per i maxischermi delle due curve, attualmente si sta svuotando quello della sud.

Ultima, ma non per importanza, la questione legata ai ‘petali’ che sovrastano il San Nicola. “Non c’è fretta e la sostituzione non è richiesta dalla Lega B – continua Petruzzelli – ma da settembre inizierà la sostituzione anche dei petali. Il tutto per rinnovare lo stile del San Nicola e renderlo disponibile per la nazionale di calcio e per tutte le partite internazionali”. (foto pietro petruzzelli)

