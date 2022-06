Tramite una nota sul proprio sito, la Ssc Bari annuncia la propria meta per il ritiro precampionato. La località scelta è quella del piccolo borgo di Roccaraso, situato a circa 1250 m (s.l.m.), ai piedi dell’Altopiano delle Cinquemiglia.

Il paesino nella provincia dell’Aquila sarà il contorno che accompagnerà mister Mignani e i suoi ragazzi nei primi passi verso il ritorno in Serie B. I biancorossi si ritroveranno il 4 luglio a Bari per qualche giorno da dedicare a visite mediche e test di ogni sorta. Il 7 invece si trasferiranno a Roccaraso per dare il via alla preparazione pre-campionato.

Il club, accompagnato dal presidente Luigi De Laurentiis, risiederà nell’Alto Sangro fino al 23 di luglio e svolgerà le sedute di allenamento sul manto erboso del centro sportivo Comunale.

