Il fratello non lo invita al matrimonio così, dopo una lite in strada, lo avrebbe accoltellato a poche ore dal matrimonio. È accaduto la scorsa notte a Corato, nel Barese. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, i due, avrebbero litigato in strada perché il fratello minore, 34enne, non avrebbe invitato alle sue nozze il fratello maggiore, 45enne.

Il 34enne, promesso sposo, al posto di arrivare all’altare, è finito dritto in pronto soccorso, al Policlinico di Bari, dove è stato operato per una ferita all’addome. Nella lite sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona intervenuta nel tentativo di calmarli. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’intento di ricostruire l’accaduto per filo e per segno. Sul fatto indagano i carabinieri.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.