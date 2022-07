Una donna di 37 anni ha perso la vita n un incidente stradale che si è verificato sulla statale 99 nel territorio di Altamura (Bari). Per i rilievi è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Matera, all’altezza del chilometro 2,900 ad Altamura. Il traffico è stato deviato verso lo svincolo via Selva, lungo la SS 96 “Barese” km 80,000 poi rientrare lungo la SS 99 al km 4,000″.

