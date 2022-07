Dopo la prima tappa a Taranto che ha registrato un grande successo e si è conclusa con l’indimenticabile concerto di Nick Cave & The Bad Seeds, Medimex 2022, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, dal 13 al 15 luglio arriva a Bari con un fitto programma che prevede concerti, incontri, showcase, mostre, attività professionali e scuole di musica.

“La musica e la capacità della Puglia di accogliere e strutturare eventi come quello che stiamo presentando oggi è un segno di speranza – dichiara Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia – Medimex, la musica del Mediterraneo, è un segno della nostra forza irresistibile di non mollare come tutti i pugliesi che, nel mondo e in Puglia, fanno onore all’Italia e si comportano in modo coerente e umano. Perché questo è l’altro punto fondamentale: la Puglia è un bene di tutta l’umanità, non è solo dei pugliesi e noi ne siamo i custodi”.

“Siamo felici di raccogliere il testimone del Medimex da Taranto, una città che consideriamo vicina sotto tanti punti di vista. Dopo lo straordinario concerto di qualche settimana fa di Nick Cave, Bari si prepara ad accogliere la forza esplosiva dei Chemical Brothers in una location inedita ma pronta ad ospitare grandi eventi: la rotonda di San Cataldo nei pressi della Fiera del Levante – dichiara Antonio Decaro, Sindaco di Bari – Il Medimex, però, non è solo musica dal vivo, ma anche cultura e storia della musica. Il programma della tappa barese, infatti, prevede una tre giorni di dibattiti, fotografia, storia della musica, con una speciale attenzione alle nuove generazioni. Siamo contenti anche del percorso che il Medimex ha scelto di fare in città valorizzando alcuni dei nostri contenitori più belli e dando senso a quella visione di città policentrica e poliedrica che vogliamo diventi una realtà per Bari”.

Ricco il programma di concerti che oltre all’atteso live dei The Chemical Brothers, aperto dal dj set di James Holroyd, in programma giovedì 14 luglio alle ore 21.30 sulla rotonda via Paolo Pinto (nei pressi dell’ingresso monumentale Fiera del Levante biglietti disponibili nel circuito Vivaticket – accesso pubblico Via Umberto Giordano) prevede gli showcase dei talenti musicali pugliesi – selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2022 – ai quali Medimex dedica una vetrina a Torre Quetta con una programmazione serale dalle 21 a mezzanotte.

Mercoledì 13 luglio sul palco alle ore 21.30 i Radicanto, che presentano Alle radici del canto, nuovo cd che celebra i 26 anni di attività della band; ore 22.00 Nidi D’Arac, che presentano Nanti li 90’s, nuovo disco live unplugged che celebra i 25 anni di musica del gruppo, le origini, la sperimentazione, quel modo unico di far incontrare dialetto, melodie della tradizione e sound metropolitano che ha scritto la storia della band, tra le pioniere della world music italiana; ore 22.30 Folkatomic, che presentano il nuovo disco Polaris, un viaggio tra ritmi e dialetti in cui la musica da ballo del Sud riacquista la sua antica funzione ludica e aggregante; ore 23.00 Après la Classe, con il nuovo Un altro mondo, concept folk-reggae-pop contro il sopruso dell’essere umano nei confronti della natura che lo circonda.

Giovedì 14 luglio ore 21.00 in scena Sarita, un concerto che nasce dall’incontro tra la musica d’autore e popolare dei “sud del mondo”, gli stilemi pugliesi e gli afflati latino-americani; ore 21.30 Rachele Andrioli, che presenta Leuca, primo lavoro discografico solista in cui l’artista volge il suo sguardo musicale sul mondo come un faro, partendo dal suo luogo di nascita e appartenenza: il Capo di Leuca; ore 22.00 Giovanni Angelini, che presenta Freedom Rhythm, disco che racconta storie dal mondo in cui l’artista parla attraverso la musica dei suoi viaggi; ore 22.30 Fabio Accardi & FabCrew, per presentare il nuovo album Breathe, riflessione sull’importanza vitale del riprendere a respirare più lentamente e più profondamente per meglio sintonizzarsi con le il respiro della Natura. Venerdì 15 luglio sul palco Puglia ore 21.30 in scena Sentinelle, gruppo salentino che durante la pandemia ha trovato nella maschera di un coniglio la propria poetica letteraria e fantastica; ore 22.00 Gaia Gentile, che presenta Tanto tutto passa, nuovo progetto discografico, un mix dalle sfaccettature Pop/Jazz che continuano a raccontare di una personalità stravagante e gentile ma non troppo; ore 22.30 Red Room, che presentano Teens never tell the truth, un racconto personale, espressione della loro vita, delle loro esperienze, delle loro ambizioni, delle loro insicurezze e della loro crescita, nel bene e nel male;ore 23.00 Mr. Bricks, nome d’arte del cantautore pugliese Dario Mattoni, che presenta il nuovo disco Learning how to play, dieci pezzi immediati registrati live in studio, gran parte in analogico, con la produzione artistica dell’eclettico Andrea Pettinelli; ore 23.30 Marco Cassanelli and Deckard, che presentano SPLITTED, risultato di studio live sessions registrate utilizzando analog and modular synthesizers, caratteristiche proprie del suono del duo. Inoltre sono in programma le esibizioni il 14 luglio di Federico Buccini & Jemma Lab (vincitori nella categoria Jazzology e vincitori assoluti di LazioSound Scounting 2022) e dei Momentary Lapse of Happiness (LazioSound Scouting 2022) vincitori di Lazio Sound Scouting 2022, avviso pubblico a sostegno della produzione, promozione, distribuzione e formazione dei giovani artisti emergenti e loro opere della Regione Lazio e il 15 luglio della formazione Sound of Garage, band formata da medici pugliesi.

A Bari il Medimex celebra i Queen con la mostra in anteprima nazionale a cura di Ono Arte Contemporanea Denis O’Regan with QUEEN in programma dal 13 luglio al 28 agosto a Bari nello Spazio Murat.

Ricco il programma di incontri che parte mercoledì 13 luglio alle ore 19.00 al Teatro Kursaal Santalucia con Giovanni Truppi, modera Gino Castaldo, da molti anni protagonista della scena indipendente, perfetto erede della migliore tradizione della canzone d’autore e al tempo stesso innovatore appassionato della forma canzone. Alle ore 19.30 al Teatro Margherita, incontro con Denis O’Regan, modera Ernesto Assante, tra i grandi maestri della fotografia rock negli anni Ottanta e Novanta cresciuto nella stagione del punk e arrivato ad essere uno dei fotografi ufficiali dell’aristocrazia rock, protagonista della mostra Denis O’Regan with QUEEN allestita allo Spazio Murat di Bari e alle ore 21.00 al Teatro Kursaal Santalucia I miei giorni con Ziggy, con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Woody Woodmansey, testimone primario di un momento incredibile della vita artistica di David Bowie, e fondamentale nel definirne il suono, Woodmansey è stato il compagno di Ziggy Stardust, ‘dall’ascesa alla caduta’, anni incredibili che ricostruiremo in un incontro appassionante ed unico. Giovedì 14 luglio alle ore 21.00 Teatro Kursaal Santalucia Proiezione del documentario Frank Zappa di Alex Winter (2020), introducono Ernesto Assante e Gino Castaldo, il primo vero grande documento sulla vita, l’arte, la storia di Francis Vincent Zappa, realizzato potendo accedere ad una grande quantità di materiali registrati e filmati messi a disposizione dalla famiglia Zappa. Infine venerdì 15 luglio alle ore 21.00 Teatro Kursaal Santalucia incontro, moderato da Ernesto Assante e Gino Castaldo, con Venerus, cantautore, polistrumentista e produttore nuovo interprete della scena urban italiana, Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, icona della scena rap romana, Shablo, produttore e beatmaker italo argentino e Diodato, protagonista assoluto della canzone d’autore italiana.

Torna Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica che quest’anno prevede lezioni di Comunicazione con Gabriele Aprile, Fonica con Antonio Porcelli e Lightning design con Pietro Sperduti e Maurizio Fabretti. Previste attività anche per la sezione advanced, rivolta ai professionisti, con lezioni su Comunicazione e promozione social di un evento con Giuseppe Tatoli, Claudio Morgese e Francesca Delli Carri (Exploding Bands), Fonica – rocking wireless con Gian Luca Cavallini, Fotografia con Giovanni Canitano e Registrazione & Missaggio con Marc Urselli che lavorerà al MAST Recording Studio. Torna anche il Medimex Music Factory, realizzato in collaborazione con Sugar Music Publishing che dal 13 al 15 luglio al Teatro Kursaal Santalucia di Bari offrirà la possibilità di lavorare fianco a fianco con i tutor Iacopo Sinigaglia, Yakamoto Kotzuga, KWSK per sezione producer, Carmine Tundo, Emilio Munda, Kaput Blue, Gianni Pollex, Alessandra Flora e Marco Guazzone per la sezione autori. I 18 partecipanti selezionati (età massima 30 anni) saranno poi accompagnati da super tutor in un percorso di formazione completo che per il più meritevole prevede un contratto editoriale con Sugar.

Fitta, ricca di argomenti attuali e con la presenza di ospiti prestigiosi la sezione di attività professionali del Medimex, rivolta ai professionisti e addetti ai lavori, frutto di un lavoro condiviso con gli operatori del territorio quest’anno in programma dal 13 al 15 luglio nell’Ex Palazzo delle Poste di Bari. Un calendario di panel e keynote su numerosi e importanti temi: tutele, streaming e diritto d’autore, diritti connessi, NFT con il rilascio di un’edizione speciale Medimex, il futuro dello spettacolo dal vivo, le opportunità di finanziamento del Creative Europe Desk, Music Commission e strategie di sviluppo dell’industria musicale italiana, le sfide dei club e dei promoter per superare la crisi. Mercoledì 13 luglio alle ore 10.30 si parte con il panel Nuove tutele per i musicisti: INAIL, l’indennità di disoccupazione e la riforma dello spettacolo con la partecipazione di Sabina di Marco (CGIL), Andrea Marco Ricci (Note Legali), Massimo Pontoriero (UNISCA) modera Giuseppe De Trizio (musicista, coordinatore nazionale musica SLC CGIL), alle 11.30 il panel Streaming e diritto d’autore. Nuovi scenari per gli autori e gli editori dopo il recepimento della direttiva Copyright. Lo streaming e il futuro della musica online con la partecipazione di Matteo Fedeli (SIAE) e Paolo Franchini (FEM), Pivio (autore e compositore) modera Claudio Carboni, alle 16:30 il panel Gli NFT nella musica, che vantaggio per gli artisti? con la partecipazione dei Belladonna e di Ernesto Assante e alle 17,00 La raccolta dei diritti connessi in Italia alla luce dell’attuazione della nuova direttiva europea sul Copyright con Andrea Miccichè (Nuovo IMAIE), Enzo Mazza (SCF) modera Claudio Carboni. Giovedì 14 luglio alle ore 10.30 il keynote Quali le sfide per il futuro dello spettacolo dal vivo? Il Futuro non è scritto. Dipende da tutti noi a cura di Claudio Trotta, alle 11:30 Il Programma Europa Creativa 2021–2027: opportunità per il settore della musica con Anna Conticello (Project Manager Ufficio Cultura – Desk Italia Europa Creativa – Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea), Enrico Bufalini (Project Manager Uffici Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà S.p.A.), Marzia Santone (Esperta in progettazione, monitoraggio e rendicontazione Fondi Europei – Ministero della Cultura – Supporto Ales S.p.A.), Andrea Coluccia (Project Officer Uffici Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà S.p.A.) modera Cinzia Lagioia (Direttrice Puglia Creativa), alle 15.30 il keynote NFT: istruzioni per l’uso con Silvia Bertelli (Onlymusix Marketing Manager) e Michele Marchetto (Onlymusix Blockchain Developer) in collaborazione con Onlymusix durante il quale sarà creato live un NFT edizione speciale Medimex che sarà regalato ai partecipanti, alle 16:00 Creative Europe Desk Italia, one to One di 20’ con Marzia Santone (Esperta in progettazione, monitoraggio e rendicontazione Fondi Europei – Ministero della Cultura – Supporto Ales S.p.A.), Andrea Coluccia (Project Officer Uffici Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà S.p.A.) e alle 17.30 Green Music: può la musica contribuire alla salvaguardia del pianeta? con Francesca Michielin, Marco Modugno (Friday For Future), Stefano Ciafani (Legambiente). Venerdì 15 luglio alle 10.30 Sync Lab, Listening session con Silvia Siano (Cross Productions) e Irma De Wind (Frontier Developments) in collaborazione con l’Associazione Culturale NODE, alle 11.00 Una musica può fare: strategie e modelli di sviluppo per l’industria musicale italiana. L’esperienza delle Music Commission con la partecipazione di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Diodato, Michele Riondino modera Ernesto Assante e infine alle 16.00 Come riusciranno i club e i promoter a sormontare la crisi? con Zoe Pia (I-Jazz), Federico Rasetti e Davide Fabbri (KeepOn Live), Rita Zappador (International Music), Luca Del Muratore (Locusta) modera Vincenzo Bellini. Per partecipare alle attività professionali è consigliata la registrazione, ulteriori informazioni e modalità di registrazione sono disponibili sul sito web medimex.it.

Infine in programma Medimex Book Stories con tre presentazioni alle Feltrinelli Libri e Musica di Via Melo. Mercoledì 13 luglio ore 18:00 Andrea Morandi presenta The Edge – oltre il confine (Sperling & Kupfer 2022) con Corrado Minervini. Alla fine degli anni Settanta, David Howell Evans divenne per tutti The Edge. Fu Bono ad affibbiargli quel soprannome: una parola, poche lettere e molti significati. The Edge come «acume», «perspicacia», perché queste sono le qualità che da sempre orientano la sua ricerca musicale. The Edge come «bordo», «limite», «crinale»: confini fisici e mentali da spostare un po’ più in là e superare, verso orizzonti sempre nuovi. Tutto ciò, unito a una creatività fuori dal comune e a un’innata propensione alla sperimentazione, ha fatto di Edge una delle figure più importanti della scena rock internazionale degli ultimi quarant’anni. Giovedì 14 luglio ore 18:00 Francesco Gazzara presenta Genesis. Dalla A alla Z (Odoya 2021) accompagnato da Corrado Minervini. Un accurato dizionario per raccontare i membri storici dei Genesis attraverso le 26 lettere dell’alfabeto. Ogni lettera rappresenta così una diversa porta d’accesso alla carriera e alla vita privata di ciascun musicista, creando infinite combinazioni e una moltitudine di incroci che rivelano una storia magica e unica nel suo genere. Venerdì 15 luglio ore 18:00 Ernesto Assante presenta Freddie Mercury. La Regina e il Rock (White Star 2021) accompagnato da Corrado Minervini. Voce leggendaria, talento indiscusso, personalità dirompente: Freddie Mercury ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e nell’immaginario collettivo. Cantautore, frontman dall’estensione vocale incredibile e performer instancabile e inimitabile, il talento di Mercury era troppo grande per limitarsi a un’unica etichetta. Questo volume ne ripercorre da vicino la vita e la carriera, dalla sua infanzia alla nascita dei Queen, dall’incontro con i grandi amori della sua vita al successo planetario, dai suoi rapporti con la band fino alla tragedia della malattia e della morte, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it e sui canali social.

Per informazioni sulle modalità di accesso medimex.it. Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 – Azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, con il patrocinio della SIAE in collaborazione con Birrasalento e Agricola

