“Questa è la storia di una amicizia. Una storia triste purtroppo: oggi a Conversano è stato investito Bondo. Il conducente non si è fermato, ignaro di aver rotto per sempre una stretta amicizia. Le immagini sono strazianti: Nerino, sorpreso dall’ immobilità del suo compagno e che tenta di rianimarlo e aiutarlo. Quasi lo abbraccia e lo scuote. Questa è la vita da strada di due amici a quattro zampe”. A scrivere un post è la Lega del cane di Conversano.

“Il cane nero (Nerino)- spiega la Lega del cane di Conversano- è un cane di quartiere che insieme a Bondo viveva accudito dalle persone della zona. Il cane è morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso e chiamare in lacrime la ditta per la rimozione del corpo. Nessuno ha visto o è riuscito a prendere la targa- precisa la Lega- una nostra volontaria per caso si è trovata il corpo del cane ancora caldo mentre stava andando a prestare un altro soccorso. Abbiamo provato ad allontanare Nerino ma essendo libero, ha iniziato a correre disperato in mezzo alla strada e rischiava di essere investito. Il corpo è stato rimosso 15 minuti dopo”.