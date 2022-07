Il maltempo annunciato è arrivato in Puglia. E una tempesta di grandine ha colpito la Valle d’Itria, in particolare Locorotondo, con chicchi grandi quanto palline da ping pong. Come testimonia il video pubblicato sui social da Michele Conenna. Già nei giorni scorsi si era verificata una fortissima tromba d’aria a Polignano, tanto da abbattere alberi e lampioni. Oggi la grandine sta colpendo l’entroterra barese. Dalla Protezione civile della Regione è stata diramata un’allerta gialla.

