L’Asl Lecce ha un nuovo commissario. La Giunta regionale pugliese si è infatti riunita oggi e, dopo aver preso atto delle dimissioni del direttore generale dell’Asl Lecce Rodolfo Rollo, indagato per corruzione, ha nominato con decorrenza immediata commissario straordinario della stessa Asl Stefano Rossi.

Rollo, in particolare, è coinvolto nell’inchiesta della Procura di Lecce sulle presunte corruzioni nei concorsi in sanità che, ieri, ha portato all’arresto di cinque persone. In totale sono undici le misure cautelari: cinque ai domiciliari, quattro all’obbligo di dimora, uno di divieto di dimora e un divieto di esercitare attività imprenditoriale. E’ il bilancio dell’inchiesta sui concorsi nella sanità e dei centri di procreazione assistita condotta della Guardia di finanza che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari personali, indagati a vario titolo per corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Nell’inchiesta sono coinvolti anche i sindaci di Scorrano e di Otranto e altre dieci persone sono indagate.

Foto Google maps

