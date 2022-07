Quindici colpi d’auto nel Barese, il gup del Tribunale di Bari, Giuseppe Montemurro, ha condannato cinque imputati a pene comprese tra i 5 anni e i 16 mesi di reclusione. Il gruppo, secondo quanto emerso, avrebbe commesso diversi furti d’auto in pochi mesi.

Questi ultimi erano localizzati tra Bari, Rutigliano, Valenzano, Capurso, Cellamare, Bitritto e Casamassima. Ma non solo, tra le zone coinvolte anche quella del Tarantino, nello specifico Laterza e Palagiano. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bari, la banda dopo aver rubato le auto le “cannibalizzava” bruciandone le carcasse o chiedendo ai proprietari in cambio denaro per restituirle.

Tra i presunti componenti del gruppo criminale ci sarebbe anche una coppia di coniugi incensurata, condannati a 4 anni e 6 mesi e 2 anni e 2 mesi di reclusione. A capo della banda un 34enne, condannato alla pena di 4 anni e 10 mesi. Condanne anche per un 35enne barese e un 30enne. Gli imputati sono ritenuti responsabili a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione, associazione a delinquere, danneggiamento seguito da incendio, simulazione di reato ed estorsione. Al termine del processo, tenutosi con riso abbreviato, sono state assolte tre persone: due 30enni e un 41enne.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.