“La Puglia non è solo il Salento. E soprattutto non bisogna far di tutta l’erba un fascio”. Le parole dei giorni scorsi di un turista milanese che ha definito “da terzo mondo” i servizi pugliesi, hanno suscitato tanto clamore. Ma soprattutto sono state tante le dichiarazioni e le mail arrivate in questi giorni nella redazione di Borderline24.

“Volevo rispondere al turista milanese sulla sua esperienza in Puglia – commenta un pugliese-. Io vivo a Roma ma sono di San Severo e pertanto sicuramente c’è un po’ di campanilismo. Io non ho dubbio alcuno sulla veridicità di quanto narrato dal turista. Chiaramente non dappertutto – anche in altre parti d’Italia – si riceve la stessa cura, attenzione per i turisti e pulizia. Bisogna saper scegliere. Io – precisa- sono attualmente in un hotel a Torre Canne e devo dire che sono quasi stanco di rispondere ‘buongiorno’ a tutte le maestranze dell’hotel. Il personale è tantissimo e continuamente esegue attività di pulizia. Ho visto una cura impressionante anche nel servizio a mare.

Parlando giorni fa con un bagnino di fichi – prosegue – il giorno dopo mi ha portato un cestino di fioroni in maniera spontanea e gratuita. L’accoglienza dei pugliesi è proverbiale. Ho voluto scrivere questo non già per ribattere a quanto accaduto dal turista milanese ma solo per dire che ci sono tante sfaccettature. Riguardo ai prezzi in generale, -commenta ancora- ho fatto una ricerca prima di partire, non li ho trovati assolutamente più alti di tre regioni più a nord della Puglia, anzi direi più bassi. Auguro al turista milanese una migliore fortuna la prossima volta che verrà in Puglia, ricordandole che c’è anche il Gargano che merita tantissimo come bellezza e costi del turismo”.

Più deciso invece il commento di una signora che si definisce “porto cesarina doc”: “Fortunatamente non tutte le persone la pensano come il turista milanese da voi intervistato. Anche io quando sono stata a Milano ho trovato una città caotica e piena di gente. Sarebbe bello che anche voi al nord faceste un po’ di pulizia”.

Ma sono state anche tante le dichiarazioni dei pugliesi d’accordo con la tesi del turista milanese: “Ha ragione e confermo da barese quanto ha detto. Purtroppo da noi manca la mentalità imprenditoriale e di squadra, ma si pensa solo al guadagno senza fare tanti investimenti, per non parlare poi dell’educazione e dell’accoglienza”.

“Non posso dargli torto – tuona invece un leccese – Siamo costosi e senza infrastrutture, e il turista è visto come pollo da spennare, dovremmo darci una regolata. Il nostro oro è il mare e dovremmo valorizzarlo. Io per prima vado altrove in vacanza!”.

“Purtroppo il Salento è abusato e sfruttato soprattutto da chi vi risiede – spiega ancora un altro pugliese. Ci sono realtà isolate, ma un vero piano di accoglienza turistica non è stato mai lontanamente concepito. C’è lo sfruttamento turistico selvaggio: minima spesa, massimo profitto più in fretta possibile. Finché dura, ovviamente. E poi – conclude – lasceranno dietro di sé un bel nulla. Niente lavoro, niente innovazione, tanto abusivismo, tantissima evasione fiscale, quasi tutte le coste ricoperte di cemento, costruzioni che in brevissimo diventeranno ruderi. Ma che bello il turismo”.

