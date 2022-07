Molte volte basta poco per trasformare un sogno in realtà. Proprio quanto successo a due baresi che hanno reso concreta la loro passione: uno per il mare, l’altra per le auto d’epoca. Loro perseveranza e tenacia hanno dato vita, infatti, a due nuove attività imprenditoriali che stanno riscuotendo particolare successo a Bari.

Il primo a raccontare la propria storia è Raimondo, da sempre amante del mare, dei tramonti e del cibo barese. Il servizio che ha creato, in pochi mesi, è destinato a turisti e non solo: “Eseguo tour di due ore sul litorale barese con un gozzo d’epoca. L’ imbarco è dal molo San Nicola. Offro un aperitivo di entrata tipicamente barese con focaccia e birra o, a scelta, una bottiglia di vino. Naturalmente è prevista una sosta per fare il bagno. Molto divertenti sono state le uscite notturne fatte sino ad ora: abbiamo festeggiato anche compleanni con torta a champagne”. Raimondo ci assicura che il servizio “sta funzionando parecchio con richieste giornaliere: tanti i turisti che sto ospitando, soprattutto americani”.

Tutt’altra idea quella che ha avuto invece Ivana. Nasce, infatti, dalla sua passione per le auto d’epoca restaurate. “Con un’ape del ’76 comprata da un anziano e successivamente restaurata – racconta – offro aperitivi durante gli eventi. Fondamentalmente offriamo bevande, raramente cibo. Stiamo riscontrando molto successo nonostante abbiamo inaugurato il servizio solo qualche giorno fa (il 25 maggio, ndr). Di solito e soprattutto in questo periodo – conclude Ivana- offriamo il nostro servizio fuori dalle chiese: appena terminato il matrimonio gli ospiti fanno il brindisi con gli sposi nel nostro ape car. Nel menù: spritz, succhi di frutta, limonate, menta orzata a scelta degli sposi”.

