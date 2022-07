Dopo la nuova ondata di centinaia di voli cancellati la scorsa settimana nei cieli d’Europa, in coincidenza con il primo grande esodo estivo, domenica 17 luglio si preannuncia un’altra giornata di disagi per chi deve volare.

Come confermato anche nella sezione scioperi del sito del ministero dei Trasporti, gli aerei dovrebbero rimanere a terra dalle 14 alle 18, ma sono garantiti i voli tra le 7-10 e 18-21. L’agitazione è stata indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti. Scioperano per 4 ore anche i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling. Ecco la lista per l’aeroporto di Bari:

