Tra le 30 città percepite dai cittadini come le più pericolose d’Europa c’è anche Bari. Il capoluogo pugliese infatti è alla 27esima posizione nella classifica stilata da Numbeo in continuo aggiornamento (con indice criminalità del 52,3). Numbeo è un database in cui gli utenti forniscono informazioni su città e nazioni rispondendo a dei sondaggi diretti dei residenti o dei turisti.

In Italia la più pericolosa è considerata Catania (al quarto posto della classifica mondiale), con un Indice di criminalità del 64,82%. All’ottavo posto Napoli (60,53). Seguono Roma al 22esimo posto (53,10), Torino al 33esimo (51,41), Milano al 43esimo (47,24), Bologna al 46esimo (47,09) e Palermo al 49esimo (46,35).

A Bari la paura maggiore dei turisti riguarda i furti di oggetti all’interno della propria automobile, problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti e il tema della corruzione e concussione. Considerando tutto il mondo la città in cima alla classifica per indice di criminalità è Caracas, in Venezuela: si attesta all’84,01.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.