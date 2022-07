Ancora un nulla di fatto per il parcheggio pluripiano che la Sudarea, società dei Matarrese, vuole realizzare in via Capruzzi, tra via Mola e il sottovia. Il progetto è del 2017 ma è stato rivisto e ridimensionato nel 2021, ottenendo il via libera del Comune.

Si è passati da un mega parcheggio di sei piani fuori terra a tre piani fuori terra con una altezza massima di 15 metri destinati a servizi, attività commerciali e uffici comunali e tre interrati riservati a parcheggi (di cui 40 riservati a residenti entro 500 metri dall’opera). Prevista anche una area a verde attrezzato.

Dopo l’ok della giunta nel 2021 è cominciato l’iter della Conferenza di servizi che si è conclusa a luglio 2022 con un nulla di fatto.

La Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha dato parere negativo evidenziando che “non ricorrono i presupposti per procedere alla predisposizione dello schema di Accordo di programma, in uno con lo schema di deliberazione di giunta, da sottoporre all’approvazione degli organi regionali, ravvisando, pertanto, un ostacolo procedimentale alla conclusione favorevole dell’attuale conferenza di servizi decisoria”.

Chiusa la conferenza di servizi, i progettisti hanno comunicato che entro dieci giorni invieranno nuova documentazione. Ma bisognerà convocare una nuova conferenza di servizi e ricominciare tutto l’iter.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.