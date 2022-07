Lui è contro il vaccino anti-Covid ma lei è a favore. O viceversa. Magari uno dei due ha anche perso il lavoro a causa della pandemia e i problemi di coppia si acuiscono, così la coppia finisce davanti al tribunale. Purtroppo è un effetto collaterale del covid l’aumento delle richieste di separazione/divorzi che si sta registrando in Italia, dove sono sempre di più i genitori che entrano in crisi quando si affronta il problema della vaccinazione dei figli. Purtroppo infatti la vaccinazione dei figli di coppie già “scoppiate” sta diventando motivo di dissidio al pari delle cause cosiddette classiche.

Secondo i dati ad essere maggiormente contrari alla somministrazione del vaccino sono soprattutto gli uomini. Un tempo si litigava per le vacanze, per la celebrazione dei sacramenti, per la scelta dello sport. In tempo di covid si litiga per il vaccino. Una scelta delicata per la salute del figlio che porta le coppie già in crisi a separarsi. E’ utile sapere che il genitore favorevole alla vaccinazione può ricorrere al Tribunale per richiedere il consenso al giudice alla vaccinazione del minore.

