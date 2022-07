In Puglia il 99% delle acque di balneazione è “eccellente”, quindi sicura per la salute delle persone. A rivelarlo i dati rilevati dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. In questa rilevazione la Puglia è la regione costiera con i migliori valori d’Italia. Lo stato delle acque di balneazione è determinato sulla base dei risultati del monitoraggio di due batteri indicatori di contaminazione, enterococchi intestinali e Escherichia coli, nell’ultimo quadriennio.