Ancora un furto con modalità “spaccata” in centro a Bari. Questa volta, a essere colpito, è stato un negozio di antiquariato situato in via Melo, angolo via Principe Amedeo. Secondo quanto emerso, due malviventi, si sarebbero introdotti nell’attività rompendo la vetrina con un masso portando via alcuni oggetti situati su un mobile. Poi sono fuggiti via con la refurtiva che ammonta a circa seimila euro. Il furto è avvenuto alle 4 di notte circa.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che si sta occupando di indagare sull’accaduto visionando telecamere di sorveglianza presenti all’interno del negozio. Non si tratta di un caso isolato, più volte nel corso degli ultimi mesi sono avvenuti episodi di questo genere, vittime soprattutto i commercianti.

Foto repertorio

