Sospesa la licenza di una discoteca di Monopoli, per la durata di 20 giorni, dopo che i poliziotti del Commissariato di P.S. di Monopoli hanno notificato al gestore il provvedimento emesso dal Questore di Bari, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. L’attività potrà riprendere a partire dal prossimo 17 agosto. Il provvedimento scaturisce da un’aggressione, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando un turista campano di 45 anni è stato aggredito per futili motivi all’interno del locale. L’uomo, trasportato in ospedale, non in pericolo di vita, dopo le cure è stato dimesso con prognosi di 30 giorni.

Il pregiudizio alla sicurezza delle persone causato dagli eventi ha suscitato grave allarme sociale, rendendo necessaria l’adozione di un provvedimento urgente, di natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il fine è quello di impedire, attraverso la sospensione della licenza, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, in riguardo alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica dei cittadini. Proseguono le indagini per identificare gli autori dell’aggressione.

