Era diretto al lavoro, poi il tragico incidente alle 4 di notte del 5 agosto. E’ l’ennesima vittima della strada, il 47enne barese Massimiliano Colonna, morto in un incidente stradale sulla statale 16, in direzione Foggia tra Giovinazzo e Santo Spirito.

I colleghi della caffetteria Al 22 Cafè in tangenziale hanno deciso di chiudere in segno di lutto: “Un pensiero per te, stavi solo andando a lavorare. Riposa in pace”. A bordo strada amici e parenti hanno lasciato dei fiori, mentre sui social network sono in tanti a scrivere messaggi di addio. Colonna era molto conosciuto a Bari e provincia, infatti in passato aveva lavorato anche come barista al Bar degli amici. “Non ci posso credere amico mio. Tu sarai il suo angelo custode amico mio. Ciao Bozu, rimarrai sempre nel mio cuore”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.