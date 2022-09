Cosi il dottore precisa a tutte le mamme: “Rispondere h24 su whatsapp non fa parte del mio lavoro. Io devo visitare i bambini. Dovete prendere appuntamento o aspettare il vostro turno. Pazientemente. Il consiglio telefonico non può prescindere poi da una valutazione clinica. Non so fare il medico al telefono. Non so fare il medico di whatsapp. Ormai non si vive più – precisa Di Mauro – solo pretese. Tutto e subito. Tutto preferibilmente al telefono. Whatsapp non è un mio obbligo”.