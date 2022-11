L’assessore alle Politiche educative e giovanili Paola Romano rende noto che sono stati indetti i concorsi per l’assegnazione di borse di studio per studenti delle scuole secondarie di II grado o diplomati e per laureati che abbiano discusso la tesi sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse.

Nel dettaglio, il primo concorso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link, prevede il conferimento di 65 borse di studio per l’anno scolastico 2019/20 ed altrettante per l’anno scolastico 2020/21 – ciascuna pari a 259 euro – per un totale di 130 borse di studio, in favore di studenti particolarmente meritevoli che, negli anni scolastici citati, abbiano frequentato le classi I, II, III o IV delle scuole secondarie di II grado (statali o paritarie)della città di Bari, conseguendo la promozione alla classe successiva, oppure che, negli stessi anni scolastici, abbiano conseguito il diploma di maturità.

Il secondo, disponibile a questo link, riguarda il conferimento di 30 borse di studio, del valore di € 1.546 ciascuna, in favore di laureati negli anni accademici 2018/19 e 2019/20 che abbiano conseguito una laurea di I o di II livello o a ciclo unico presso un qualunque corso di studi universitario, discutendo una tesi sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse. In particolare, in riferimento a ciascun anno accademico citato:

5 saranno destinate a ragazzi con laurea di I livello, conseguita presso un qualunque corso di studi universitario, che abbiano discusso discutendo una tesi di laurea sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse

5 a quanti abbiano conseguito una laurea di II livello presso un qualunque corso di studi universitario discutendo una tesi di laurea sulla Città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse

5 riservate a quanti abbiano conseguito una laurea a ciclo unico presso un qualunque corso di studi universitario discutendo una tesi di laurea sulla Città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse.

“Come promesso – commenta Paola Romano – da oggi sino al 22 novembre sarà possibile partecipare agli avvisi che consentiranno a studenti delle scuole superiori e laureati che abbiano trattato argomenti relativi alla nostra città di ottenere le borse di studio in palio. Questi bandi rappresentano il frutto del lavoro sinergico effettuato con i consiglieri comunali che alcune settimane fa, su mia proposta, hanno approvato il nuovo regolamento all’unanimità”.

Le domande per entrambi gli avvisi dovranno essere presentate entro il prossimo 22 novembre a mezzo servizio postale, mediante consegna diretta a mano o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.

