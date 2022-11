Sabato 29 e domenica 30 ottobre sul Canale dei Navicelli in località Darsena Pisana, a Pisa, si è disputato il Campionato Italiano di Gran Fondo in “doppio” e “quattro senza”, il Meeting Nazionale di Gran Fondo Allievi e Cadetti sulla distanza endurance dei 6000 metri, nelle quali il Cus Bari si è distinto ottenendo un oro e un bronzo.

“Ancora una volta – ha affermato Carlo Alberto Vedana, tecnico della squadra barese – abbiamo dimostrato di essere una delle più valide società del Sud Italia. Nelle gare nelle quali abbiamo partecipato i nostri hanno dato filo da torcere a tutti, evidenziando di essere pronti ad affrontare la stagione delle regate di gran fondo. Ma soprattutto hanno messo in mostra un’ottima condizione fisica, frutto dei faticosi e costanti allenamenti.

L’oro è stato ottenuto da Andrea Licciardi e Francesco Cioffi nella categoria “doppio cadetti”

maschile. I due atleti cussini hanno conquistato il primo posto registrando in 24:01:23, distanziando di +0:21:19 il duo del Lario SC. Tra le ragazze bene ha fatto Gloria Licciardi la quale ha conquistato la medaglia di bronzo nel Quattro di coppia cadetti in un misto con l’equipaggio del Pontedera SC e Amici Fiume. 25:34:51 è il tempo registrato, a soli +0:31:1 dalle atlete del Garda Salò. Nono posto, invece, nel Campionato di Gran Fondo “Quattro senza” maschile.

L’equipaggio formato da Filippo Prezioso, Alexander Liantonio, Domenico Sidney Triggiani e Nicola Rotondo, ha registrato un tempo di 22:41:49, 1:45:92 in più del Monate AC primo classificato. “Con questi buoni risultati i ragazzi parteciperanno nel prossimo weekend alla Silver e Kinder Skiff che si terrà a Torino. Per il campo di regata e lo stato fisico ci attendiamo molto dai due fratelli Licciardi. Speriamo quindi di far bene anche in questa competizione”.

