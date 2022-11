Sono stati 100 i volontari delle Misericordie di Puglia ad esser impegnati a Bari per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i vertici della difesa per la celebrazione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una giornata impegnativa che ha visto il dispiegamento di 60 unità per il servizio sanitario e 40 per il servizio di protezione civile oltre a 4 ambulanze in supporto al 118, 3 squadre appiedate infermieristiche, lo staff della segreteria e le unità di coordinamento per le squadre sanitarie in Prefettura in collaborazione con l’Associazione Radioamatori Italiani.

All’importante evento hanno partecipato molte sedi di Misericordia dal foggiano al barese passando per la BAT. Un servizio attivato da Comune di Bari e Centrale Operativa del 118 di Bari e che certifica il grande impegno delle Misericordie di Puglia al servizio delle comunità nei grandi eventi e nelle maxi emergenze. La parte della protezione civile è stata coordinata dalla Regione Puglia in particolare dalla “funzione volontariato” guidata dal Dott. Vito Capurso.

«Un grande onore per noi esser in prima linea quando si tratta di interventi così complessi ed estesi – ha spiegato il Presidente delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi – oltre a ringraziare le istituzioni per la fiducia è davvero importante ringraziare i tantissimi volontari che ogni giorno si adoperano affinché sia questi grandi eventi che le attività giornaliere funzionino con continuità». “Un grande impegno come al solito che ha visto una perfetta cooperazione – ha spiegato Domenico Lamanna Responsabile Area Emergenze delle Misericordie di Puglia – diversi gli interventi effettuati assieme alla consapevolezza di poter contribuire in modo fattivo alla perfetta riuscita di un grande evento come quello di Bari».

