“Crescenza è stata ritrovata! Il comandante della Tenenza dei Carabinieri di Mola mi ha appena dato la splendida notizia! Crescenza è viva e le sue condizioni di salute saranno vagliate adesso dai soccorritori del 118. Non smetterò mai di ringraziare i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, le Unità Cinofile coinvolte, i Volontari di Protezione Civile e i numerosi cittadini impegnati in questo piccolo grande miracolo”. Lo annuncia il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna.

La 73enne era scomparsa da quasi due giorni in contrada San Marco a Mola una 73enne, Crescenza Bellisario, affetta da Alzheimer. Al momento della scomparsa indossava una gonna scura e una maglia di colore azzurro. Tanti erano stati gli appelli. “Invito chiunque abbia una proprietà facilmente accessibile nella zona di San Marco di poterla controllare per escludere che la signora Bellisario possa aver trovato riparo lì – ha detto il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna – Chiunque abbia notizie di Crescenza chiami il 112. Tutti stanno dando il massimo. Non smettiamo di sperare!” Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte ed oggi si è unito anche il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia attivato dalla Prefettura di Bari.