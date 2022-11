Lampioni con lanterne danneggiate, senza lampadine o addirittura senza un “braccio”. Versano in pessime condizioni alcuni lampioni ornamentali sul lungomare a sud di Bari. Il Comune ha stanziato un milione e 632mila euro per provvedere alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione anche di nuovi lampioni. In totale in città ce ne sono circa 200. Con l’appalto sul lungomare Starita il Comune si è dotato degli “stampi” per poter fabbricare ex novo i lampioni o solo alcuni pezzi. E questo quindi permetterà all’amministrazione di poter procedere in tempi rapidi.

I lavori dell’accordo quadro prevedono lo smontaggio del corpo del lampione, il trattamento con vernici resistenti alla salsedine, previa asportazione delle parti intaccate dalla ruggine e l’integrazione di eventuali porzioni mancanti. Contestualmente sarà possibile anche modificare il funzionamento dei candelabri e aumentarne l’efficienza tramite la sostituzione delle vecchie lampade, obsolete e particolarmente costose, con nuove a led. Con un notevole risparmio anche in termini di costi di energia elettrica.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.