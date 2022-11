Ancora un atto di vandalismo da parte dei novax. Imbrattata la sede della Asl di Bari in via Giulio Petroni. Qualcuno ha ricoperto le vetrate di scritte in rosso contro i vaccini e lo Stato. Nei prossimi giorni saranno visionati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza per poter risalire ai responsabili e provvedere quindi alla denuncia. Non è la prima volta che una sede della Asl viene imbrattata da scritte di ogni tipo.

