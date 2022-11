Respinto il ricorso del Comitato “Per un Parco Verde di quartiere alle ex Casermette: Capozzi e Milano” e delle associazioni ambientaliste contro il progetto del nuovo parco della giustizia nel capoluogo pugliese che potrà così ora proseguire. È la decisione presa dal Consiglio di Stato in linea con quella del Tar, che aveva già respinto il ricorso.

Già lo scorso agosto, in particolare il 22, i giudici amministrativi in primo grado avevano ritenuto il ricorso “inammissibile”. Le associazioni avevano così deciso di ricorrere in appello per provare a cambiare le sorti della decisione. Il Consiglio di stato però, con la sentenza emessa nella giornata di ieri, ha nuovamente respinto l’istanza cautelare.

Secondo i giudici, più nello specifico, “l’invocata misura della sospensione dell’esecutività della sentenza appellata non appare assistita, nella comparazione dei contrapposti interessi, dall’attualità del pregiudizio degli appellanti, a fronte del preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, finalizzata all’efficientamento delle strutture giudiziarie” – concludono. Adesso, i ricorrenti, secondo quanto deciso dai giudici, dovranno rifondere le spese al Comune per una cifra pari a 2mila euro.

Dopo la sentenza il progetto potrà pertanto proseguire. Nel mese di ottobre infatti, l’Agenzia del Demanio aveva decretato il vincitore del concorso di progettazione di quello che sarà, di fatto, un grande parco lineare da 11 ettari dove saranno accorpati gli uffici della giustizia, nelle ex casermette Milano e Capozzi.

Foto repertorio rendering

