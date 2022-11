I Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Trani, durante servizio notturno di pattuglia nei giorni scorsi, hanno arrestato un uomo di anni 42, cerignolano, per furto di autovettura, già noto alle forze dell’ordine. Il responsabile di tale condotta, pensando di poter agire indisturbato, vista l’ora tarda, dopo aver mandato in frantumi il vetro anteriore destro di un’autovettura Fiat 500, regolarmente parcheggiata in via Bovio, si è introdotto al suo interno avviando la marcia.

Accortosi dell’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, l’uomo ha arrestato immediatamente la marcia e ha abbandonato l’auto nel tentativo di allontanarsi. Durante il breve percorso l’uomo ha tentato di disfarsi di alcuni “arnesi da lavoro”, chiaramente utilizzati per commettere l’atto criminale. I militari, dopo aver bloccato l’uomo e recuperato gli oggetti da “lavoro”, lo hanno accompagnato presso gli uffici del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Trani dove è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di Trani per rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria, dovendo rispondere di furto aggravato, nonché del possesso di grimaldelli e materiali atti allo scasso.

