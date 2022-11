Una forte esplosione è stata avvertita nel centro di Istanbul, in Turchia.Secondo il sito di Sabah, si è verificata in Beyoğlu Istiklal Street, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea.

Sei persone sono rimaste uccise nell’esplosione nella affollata via Istiklal a Istanbul. Lo affermano le autorità turche, citate dalla Tass. Il prefetto di Istanbul Ali Yerlikaya non ha precisato il numero delle vittime e aggiungendo che altre 53 persone sono rimaste ferite nell’esplosione, avvenuta attorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia).

“Quello di Istanbul è stato un “vile attentato”, ha dichiarato il presidente turco Erdogan.”La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili della situazione in Istiklal saranno puniti come meritano”, ha affermato Erdogan, come riporta Anadolu. Erdogan, riporta Anadolu, ha menzionato “il ruolo di una donna in questa situazione”, senza aggiungere ulteriori informazioni. “Per ora, i primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo”, ha spiegato.

E’ stats opera di “una kamikaze”, ha reso noto poi il vicepresidente turco Fuat Oktay. “Lo consideriamo un attacco terroristico provocato da una bomba fatta esplodere da un assalitore che, secondo le informazioni preliminari, sarebbe una donna”, ha dichiarato Oktay ai giornalisti.

