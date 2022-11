La giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone, ha approvato oggi la delibera con cui viene dato mandato agli uffici di procedere alla predisposizione dei due bandi: nel primo caso per il rilascio di concessioni demaniali marittime, della durata massima di 20 anni, per le due unità immobiliari, situate al piano terra e al primo piano del fabbricato realizzato sul fronte mare del lungomare IX Maggio, a San Girolamo, con destinazione delle aree ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con eventuale esercizio di vendita al dettaglio e attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi nei settori sportivo e/o turistico; nel secondo caso per il rilascio di concessioni demaniali marittime, della durata di 10 anni, per le tre unità immobiliari situate al piano terra, nello stesso fabbricato, destinate ad attività sportive nautiche e sociali-aggregative, senza rialzo sul canone base così come determinato dalla vigente normativa.

Nella redazione dei nuovi bandi di concessione gli uffici terranno conto degli esiti del percorso di partecipazione avviato dall’amministrazione comunale nei mesi estivi nel quartiere con gli operatori economici e finalizzato all’acquisizione di proposte sulle ipotesi di utilizzo e funzioni dei locali e di manifestazioni di interesse relative all’uso temporaneo degli stessi locali, nelle more dello svolgimento delle nuove procedure di gara per l’affidamento in concessione demaniale marittima.

Tale percorso ha condotto all’individuazione delle seguenti previsioni di indirizzo:

pluralità delle funzioni di utilizzo dei locali, ovvero previsione non solo di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche di attività con finalità sociali, culturali e sportive

favorire la relazione con il mare come risorsa nelle ipotesi di gestione di attività con finalità sportiva (sport acquatici, turismo sportivo, nautica, ecc.)

durata ventennale della concessione per consentire l’ammortamento degli investimenti riferiti ai locali da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e durata decennale per i locali da destinare ad attività sportive e sociali

sperimentazione di concessioni finalizzate a consentire l’occupazione temporanea dei locali per promuovere e facilitare l’utilizzo degli stessi nella fase precedente l’affidamento definitivo disposto all’esito del perfezionamento delle procedure di gara

individuazione, nella predisposizione degli avvisi di gara, di criteri non solo economici, ma afferenti anche alla valutazione della qualità della proposta progettuale e dell’impatto territoriale

assenza di rialzo economico sul canone base nelle gare finalizzate all’affidamento dei locali con destinazione sociale e sportiva

favorire la destagionalizzazione nella fruizione degli locali e dei servizi e l’utilizzo in diverse fasce orarie della giornata.

Al fine, quindi, di consentire la predisposizione dei bandi di gara per l’individuazione dei concessionari (tenendo conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 dell’11/06/2020 è stato disposto che non è possibile rilasciare più di 2 concessioni demaniali marittime a uno stesso soggetto), nonché in considerazione degli obiettivi di valorizzazione dell’intero quartiere, di creazione di occasioni di rilancio per l’economia barese, di soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e della migliore realizzazione dell’interesse pubblico, sono state individuate le seguenti destinazioni dei locali, individuati come segue, da nord a sud:

– locale 1 da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande anche con eventuale esercizio di vendita al dettaglio

– locale 2 da destinare ad attività sociali e aggregative

– locale 3 da destinare al CUS Bari in regime di consegna ex art. 34 Cod. Nav. nei termini di cui innanzi

– locale 4 da destinare ad attività sportive nautiche

– locale 5 da destinare ad attività sportive nautiche

– locale 6 da destinare ad attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi nei settori sportivo e/o turistico.

Per i locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con eventuale esercizio di vendita al dettaglio, e ad attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi nei settori sportivo e/o turistico, le concessioni dovranno essere rilasciate per la durata massima di 20 anni, al fine di consentire l’ammortamento degli investimenti connessi sia alla realizzazione degli interventi di valorizzazione dei locali oggetto delle suddette concessioni demaniali marittime (da effettuarsi secondo i criteri che verranno specificamente individuati nel disciplinare tecnico – normativo), sia all’avvio e allo svolgimento delle attività economiche da esercitare nei locali oggetto delle concessioni.

Per i locali destinati ad attività sportive e sociali le concessioni dovranno essere rilasciate per la durata di 10 anni, attesa la minore entità economica del piano di investimenti richiesto per la partecipazione alle procedure di gara finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto i predetti locali.

“Dopo aver affrontato una lunga fase di analisi e confronto con i cittadini, con le associazioni e con gli operatori economici del quartiere e non – spiega l’assessora Carla Palone – abbiamo valutato tutte le proposte e le indicazioni raccolte per giungere, insieme agli uffici, alla stesura di un atto di indirizzo che modificasse l’idea iniziale di concessione concentrata sull’attività di somministrazione ma che, invece, si diversificasse nelle funzioni e negli usi aprendosi a molteplici e differenti attività. Nei prossimi giorni dettaglieremo negli avvisi tutte le specifiche per questa nuova opportunità che vogliamo condividere con la città, con la speranza che si possa finalmente voltare pagina e iniziare a scrivere una nuova storia per il nuovo lungomare di San Girolamo e i suoi locali”.

