“La comunità di Cassano è sconvolta, ancora non sappiamo molto perchè ci sono indagini in corso, ma il Comune non aveva avuto segnalazione di situazioni di criticità”. Lo ha detto il sindaco di Cassano Delle Murge, Davide Del Re, a proposito della tragedia che si è consumata ieri sera in un appartamento in paese, dove un giovane di 21 anni di origine albanese si è ucciso sparandosi alla testa dopo avere tentato di uccidere con due colpi al petto la sua giovanissima compagna18enne.

La giovane è ricoverata nel reparto di rianimazione del policlinico di Bari dopo essere stata operata per la rimozione dei proiettili, ed è in prognosi riservata. “Il mio pensiero in queste ore – ha aggiunto il sindaco – va alla vita spezzata, alla giovane ferita e alla loro bimba piccolissima

